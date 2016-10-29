25 очков Лопеса помогли "Бруклину" обыграть "Индиану"

"Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл на своей площадке "Индиану". Самым результативным игроком этой встречи стал центровой Брук Лопес, набравший 25 очков.

В другом поединке "Детройт" в родных стенах победил "Орландо". Решающей в матче стала вторая четверть, которую хозяева выиграли "+21".

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Орландо" - 108:82 (24:22, 30:9, 32:20, 22:31)

Д: Харрис (18), Моррис (17), Смит (16).

О: Гордон (17), Пэйтон (15), Хезонья (13).

"Бруклин" - "Индиана" - 103:94 (20:27, 32:21, 20:31, 31:15)

Б: Лопес (25), Лин (21), Килпатрик (18), Букер (10+11 подборов).

И: Джордж (22), Янг (19), Майлз (15).