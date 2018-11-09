25 очков Лилларда принесли "Портленду" победу над "Клипперс"

"Портленд" обыграл "Клипперс" со счетом 116:105 в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком встречи стал лидер "Трэйл Блэйзерс" Дамиан Лиллард, набравший 25 очков. "Портленд" одержал третью победу кряду и занимает третье место на "Западе", "Клипперс" идет на 7-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" – "Клипперс" – 116:105 (37:28, 24:29, 23:24, 32:24)

П: Лиллард (25), Макколлум (23 + 7 подборов), Нуркич (16 + 9 подборов);

К: Уильямс (20 + 7 передач), Галлинари (20), Гилжес-Александр (19)