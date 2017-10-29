25 очков Лилларда помогли "Портленду" обыграть "Финикс"

"Портленд" обыграл "Финикс" со счетом 114:107 в матче регулярного чемпионата НБА. "Блэйзерс" поднялись на пятое место в турнирной таблице "Запада".

В составе победителей 25 очков набрал Дэмиан Лиллард, на счету Си. Джей. Макколлума 23 очка. У "Финикса" 34 балла у Девина Букера, 12 очков набрал Алекс Лень.

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" – "Финикс" – 114:107 (29:24, 32:33, 31:32, 22:18)

П: Лиллард (25 + 9 передач), Макколлум (23), Нуркич (17 + 9 подборов)

Ф: Букер (34), Лень (12 + 8 подборов), Уоррен (12)