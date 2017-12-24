25 очков Ирвинга позволили "Бостону" выиграть у "Чикаго"

"Атланта" на своем паркете переиграла "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком стал Деннис Шредер, набравший 33 очка.

В другой встрече "Бостон" выиграл у "Чикаго" благодаря 25 очкам Кайри Ирвинга.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Даллас" - 112:107 (25:25, 23:28, 31:27, 33:27)

А: Шредер (33), Ильясова (21), Коллинз (13)

Д: Барнс (22), Новицки (18), Бареа (15 + 12 передач)

"Бостон" - "Чикаго" - 117:92 (33:31, 27:27, 38:18, 19:16)

Б: Ирвинг (25), Браун (20), Тейтум (13)

Ч: Портис (17), Холидэй (12), Маркканен (12)