25 очков Ирвинга помогли "Бостону" обыграть "Оклахому", Уэстбрук сделал дабл-дабл

"Бостон" на выезде обыграл "Оклахому" в матче регулярного чемпионата НБА - 101:94. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Селтикс" Кайри Ирвинг, который набрал 25 очков.

Такое же количество внес в свой актив форвард "Тандер" Пол Джордж. Защитник команды Расселл Уэстбрук сделал дабл-дабл - 19 очков и 11 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Бостон" - 94:101 (31:18, 24:19, 16:30, 23:34)

О: Джордж (25), Уэстбрук (19+11 передач), Грант (11).

Б: Ирвинг (25), Хорфрорд (20), Татум (13).