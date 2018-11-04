25 очков Хардена помогли "Хьюстону" обыграть "Чикаго", "Атланта" прервала серию поражений

"Хьюстон" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА - 96:88. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 25 очков.

"Атланта" одержала победу над "Майами" - 123:118, несмотря на 32 очка защитника "Хит" Джоша Ричардсона. Команда прервала серию из 4-х поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Хьюстон" - 88:96 (28:27, 28:27, 7:21, 25:21)

Ч: Лавин (21), Паркер (15), Картер (14+13 подборов).

Х: Харден (25), Энтони (17), Эннис (15).

"Атланта" - "Майами" - 123:118 (41:31, 33:37, 28:25, 21:25)

А: Янг (24+15 передач), Принс (15), Дедмон (15).

М: Ричардсон (32), Уэйд (19), Макгрудер (18).