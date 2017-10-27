25 очков Гриффина помогли "Клипперс" обыграть "Портленд"

"Клипперс" обыграл "Портленд" со счетом 104:103 в матче регулярного чемпионата НБА. Команда из Лос-Анджелеса продлила победную серию до четырех игр кряду.

В составе победителей 25 очков набрал форвард Блэйк Гриффин, 18 подборов сделал Деандре Джордан. У "Блэйзерс" лучшим стал Дэмиан Лиллард, записавший на свой счет 25 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" – "Клипперс" – 103:104 (24:30, 29:32, 26:18, 24:24)

П: Лиллард (25), Макколлум (23), Амину (19)

К: Гриффин (25 + 8 подборов), Галлинари (16), Риверс (16)