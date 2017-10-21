24 очка Джеймса помогли "Кливленду" обыграть "Милуоки"

"Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Милуоки" на выезде - 116:97. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо, набравший 34 очка. В составе "Кавальерс" лучший результат показали Леброн Джеймс (24 очка), Кевин Лав (17) и Кайл Корвер (17).

В еще одном поединке 28 очков Си Джей Макколума помогли "Портленду" одержать победу над "Индианой" - 114:96. Кроме того, "Шарлотт" обыграл "Атланту" - 109:91.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Кливленд" - 97:116 (25:25, 24:30, 24:31, 24:30)

М: Адетокумбо (34), Брогдон (16), Миддлтон (8).

К: Джеймс (24), Лав (17), Корвер (17).

"Индиана" - "Портленд" - 96:114 (25:31, 27:31, 21:29, 23:23)

И: Лиаф (17), Оладипо (17), Коллисон (14).

П: Макколум (28), Лиллард (18), Тернер (17).

"Шарлотт" - "Атланта" - 109:91 (18:28, 31:28, 35:17, 25:18)

Ш: Уолкер (26), Камински (21), Ховард (20+15 подборов).

А: Шредер (25), Принс (15), Дедмун (11).