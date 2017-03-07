24 очка Адетокумбо помогли "Милуоки" обыграть "Филадельфию"

"Милуоки" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА - 112:98. Самым результативным игроком встречи стал форвад Яннис Адетокумбо, набравший 24 очка. В еще одном поединке "Нью-Йорк" одержал победу над "Орландо" - 113:105.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Милуоки" - 98:112 (19:27, 24:33, 25:31, 30:21)

Ф: Андерсон (19), Ковингтон (15), Шарич (14).

М: Адетокумбо (24), Снелл (21), Брогдон (13).

"Орландо" - "Нью-Йорк" - 105:113 (28:20, 26:31, 38:34, 13:28)

О: Фурнье (25), Гордон (17), Пэйтон (16+11 подборов+10 передач).

Н: Ли (20), Томас (17), Порзингис (14).