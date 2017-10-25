23 очка Брауна помогли "Бостону" победить "Никс"

"Бостон" на своей площадке обыграл "Нью-Йорк" со счетом 110:89 в матче регулярного чемпионата НБА. "Никс" проиграли в третьем матче кряду со старта сезона.

В составе победителей Джейлен Браун набрал 23 очка, а звезда клуба Кайри Ирвинг записал на свой счет 20 очков и 7 передач. Второй номер драфта-2017 Джейсон Тэйтум набрал 22 очка и сделал 4 подбора. У "Никс" дабл-дабл на счету центрового Энеса Кантера (16 очков + 19 подборов), а лидер клуба Кристапс Порзингис отметился лишь 12-ю очками.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Нью-Йорк" – 110:89 (30:17, 24:16, 23:27, 33:29)

Б: Браун (23), Тэйтум (22), Ирвинг (20)

Н-Й: Кантер (16 + 19 подборов), Ли (13), Порзингис (12)