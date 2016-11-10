22 очка Энтони помогли "Нью-Йорку" взять верх над "Бруклином"

"Нью-Йорк" нанес поражение "Бруклину" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 110:96. Самым результативным игроком встречи стал форвард победившей команды Кармело Энтони.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Бруклин" – 110:96 (19:29, 31:26, 22:16, 38:25)

Н: Энтони (22), Порзингис (21), Роуз (14).

Б: Лопес (21), Хэмилтон (21), Харрис (8).

"Орландо" – "Миннесота" – 107:123 (17:39, 30:35, 30:23, 30:26)

О: Вучевич (24 + 14 подборов), Пэйтон (18), Фурнье (13).

М: Лавин (37), Уиггинс (29), Таунс (20 + 11 подборов).