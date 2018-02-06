21 очко Гриффина и дабл-дабл Драммонда помогли "Детройту" обыграть "Портленд"

В матче регулярного чемпионата НБА "Детройт" на своей площадке одолел "Портленд" – 111:91. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Блэйк Гриффин, набравший 21 очко. Его одноклубник Андре Драммонд отметился дабл-даблом. У орегонцев 20 очков на счету разыгрывающего Дэмиэна Лилларда.

Для "Блэйзерс" поражение стало третьим подряд. Серия побед "Пистонз" достигла уже четырех встреч. Команда не проигрывает после обмена Гриффина из "Клипперс". "Детройт" идет девятым на "Востоке", "Портленд" – шестой в таблице Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Портленд" – 111:91 (22:20, 27:23, 30:24, 32:24)

Д: Гриффин (21 + 9 подборов + 6 передач), Драммонд (17 + 17 подборов), Толливер (15 + 7 подборов), Буллок (13), Гэллоуэй (13), Кеннард (12).

П: Лиллард (20), Макколлум (14), Коннотон (11), Нуркич (10), Амину (9 + 13 подборов), Эд Дэвис (4 + 10 подборов).