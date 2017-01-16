20-й трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Сакраменто"

"Оклахома" обыграла "Сакраменто" на выезде в матче регулярного чемпионата НБА. Защитник Расселл Уэстбрук в этом поединке сделал 20-й трипл-дабл в этом сезоне - 36 очков, 11 подборов и 10 передач.

В еще одном поединке "Чикаго" обыграл "Мемфис". Самым результативным игроком этой встречи стал защитник "Буллз" Даг Макдермотт, набравший 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" - "Оклахома-Сити" - 118:122 (23:28, 23:31, 33:29, 39:34)

С: Казинс (31), Гэй (22), Коллисон (21).

О: Уэстбрук (36+11 подборов+10 передач), Кантер (29+12 подборов), Оладипо (23).

"Мемфис" - "Чикаго" - 104:108 (19:14, 27:38, 31:26, 27:30)

М: Конли (28), Газоль (24+11 подборов), Рэндолф (15+16 подборов).

Ч: Макдермотт (31), Гибсон (18), Батлер (16).