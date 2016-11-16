20 очков Мозгова помогли "Лейкерс" обыграть "Бруклин"

"Лос-Анджелес Лейкерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Бруклин" (125:118). Центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов набрал 20 очков, что стало для россиянина лучшим результатом в сезоне.

"Лейкерс" в 12 матчах одержал 7 побед и потерпел 5 поражений. "Бруклин", проведший 11-ю игру в регулярном чемпионате, занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Бруклин" - 125:118 (27:29, 29:22, 37:34, 32:33)

Л: Рассел (32), Мозгов (20 очков + 6 подборов), Рэндл (17)

Н: Лопес (30), Богданович (29)