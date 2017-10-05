20 очков Дюранта не помогли "Голден Стэйт" обыграть "Миннесоту" в Китае

"Голден Стэйт" проиграл "Миннесоте" со счетом 95:111 в предсезонном матче НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант – на его счету 20 очков, 2 подбора и 2 передачи. Стефен Карри записал на свой счет 14 очков.

Самым результативным в составе "Тимвервулвз" стал защитник Джимми Батлер – он набрал 16 очков, сделал 5 подборов и отдал 4 передачи. Отметим что встреча проходила в китайском Шэньчжэне.

НБА

Предсезонный матч

"Миннесота" – "Голден Стэйт" – 111:95 (20:32, 30:23, 29:28, 32:12)

М: Батлер (16), Таунз (16), Уиггинс (14), Гибсон (13).

Г: Дюрант (20), Ст. Карри (14), К. Томпсон (13), Пачулия (10).