19 очков Новицки принесли "Далласу" победу над "Оклахомой", Уэстбруку не хватило передачи до трипл-дабла

"Даллас" на своей площадке обыграл "Оклахому" в матче регулярного чемпионата НБА - 97:81. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, набравший 28 очков, 12 подборов и 9 передач.

Самым результативным в составе "Маверикс" стал Дирк Новицки, на счету которого 19 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Оклахома" - 97:81 (25:24, 27:13, 26:18, 19:26)

Д: Новицки (19), Смит (15), Барнс (12+12 подборов).

О: Уэстбрук (28+12 подборов), Энтони (16), Грант (9).