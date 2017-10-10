18 очков Леня не спасли "Финикс" от поражения в матче с "Ютой"

"Финикс" проиграл "Юте" в предсезонном матче - 102:120. В составе "Санс" заметную роль на паркете играл украинский центровой Алексей Лень. На его счету 18 очков и 6 подборов. Самым результативным игроком встречи стал испанский разыгрывающий "Джаз" Рики Рубио. На его счету 20 очков. В еще одной встрече дня "Портленд" оказался сильнее "Сакраменто" - 97:83.

"Финикс" - "Юта" - 102:120 (17:29, 24:36, 29:21, 32:34)

"Ф": Букер (19), Лень (18), Джексон (14).

"Ю": Рубио (20), Митчелл (17), Брэдли (13).

"Сакраменто" - "Портленд" - 83:97 (24:29, 19:25, 22:17, 18:26)

"С": Джексон (16), Лабиссьер (13), Мейсон (13).

"П": Нуркич (16), Лиллард (14), Макколлум (12).