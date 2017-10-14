18 очков Карри помогли "Голден Стэйт" обыграть "Сакраменто"

"Голден Стэйт" обыграл "Сакраменто" в предсезонном матче – 117:106. Поединок состоялся в Окленде. В составе победителей 18 очков на счету Стефена Карри, Патрик Маккоу набрал 17 очков. В другой встрече "Филадельфия" обыграла "Майами" - 119:95, а "Милуоки" - "Детройт" со счетом 107:103.

НБА

Предсезонный матч

"Голден Стэйт" – "Сакраменто" – 117:106 (26:24, 28:27, 30:30, 33:25)

"Филадельфия" - "Майами" - 119:95 (34:29, 35:25, 28:21, 22:20)

"Милуоки" - "Детройт" - 107:103 (17:24, 34:29, 35:20, 21:30)



