13 очков Теодосича не спасли "Клипперс" от поражения в матче с "Майами"

"Майами" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Клипперс" - 90:85. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Хит" Джош Ричардсон, набравший 28 очков. В составе команды из Лос-Анджелеса 28 минут отыграл защитник Милош Теодосич. Он набрал 13 очков.

В еще одном поединке "Нью-Йорк" обыграл "Оклахому" - 111:96. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Никс" Маркус Бизли, которы набарл 30 очокв.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" - "Оклахома-Сити" - 111:96 (23:26, 27:18, 30:29, 31:23)

Н: Бизли (30), Ли (20), Макдермотт (13).

О: Уэстбрук (25), Джордж (18), Энтони (12).

"Майами" - "Клипперс" - 90:85 (24:17, 22:23, 23:25, 21:20)

М: Ричардсон (28), Уэйтерс (13), Олиник (11).

К: Харрелл (15), Теодосич (13), Уилльямс (13).