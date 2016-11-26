12 очков Мозгова не спасли "Лейкерс" от поражения в игре с "Голден Стэйт"

"Лейкерс" на своем паркете уступил "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Стефен Карри, записавший на свой счет 31 очко, 5 подборов, 9 результативных передач и 1 перехват при показателе полезности "+32".

Российский центровой хозяев Тимофей Мозгов провел на площадке 17 минут 24 секунды и записал на свой счет 12 очков, 4 подбора, 1 результативную передачу при показателе полезности "-4".

Это второе подряд поражение "Лейкерс" и четвертое в пяти последних встречах. "Голден Стэйт" же продлил серию побед до 9 игр.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" - "Голден Стэйт" - 85:109 (20:30, 23:23, 21:27, 21:29)

Л: Кларксон (16), Уильямс (16), Ингрэм (16).

Г: Карри (31), Дюрант (28), Томпсон (26).