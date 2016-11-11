10 очков Мозгова помогли "Лейкерс" обыграть "Сакраменто"

"Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА проиграл на своей площадке "Лейкерс". Самым результативным игроком встречи стал центровой "Кингз" Демаркус Казинс, набравший 28 очков.

Россиянин Тимофей Мозгов в этой встрече набрал десять очков, сделал три подбора и отдал одну результативную передачу.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" - "Лейкерс" - 91:101 (30:16, 25:29, 18:25, 18:31)

С: Казинс (28), Гэй (15), Лоусон (11).

Л: Уильямс (21), Рассел (17), Янг (16), Рэндл (15), МОЗГОВ (10).