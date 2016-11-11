09:19 | БАСКЕТБОЛ — НБА

10 очков Мозгова помогли "Лейкерс" обыграть "Сакраменто"

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"Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА проиграл на своей площадке "Лейкерс". Самым результативным игроком встречи стал центровой "Кингз" Демаркус Казинс, набравший 28 очков.

Россиянин Тимофей Мозгов в этой встрече набрал десять очков, сделал три подбора и отдал одну результативную передачу.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" - "Лейкерс" - 91:101 (30:16, 25:29, 18:25, 18:31)

С: Казинс (28), Гэй (15), Лоусон (11).

Л: Уильямс (21), Рассел (17), Янг (16), Рэндл (15), МОЗГОВ (10).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Читатель.

Ребят, ну и не забывайте, кто тренирует теперь Озерников - человек, выдавший в прошлом сезоне лучший старт в истории НБА

13:44

alanku

Игру смотрел. Несыгранность Лейкерс компенсируется молодостью и задором. Наблюдал в основном за Тимой. Защищался он персонально против Казинса. Потолкались знатно. В первой половине пока Казинс был свеж b Тима с ним не справлялся, а вот во второй отодвинул малость от щита.

12:36

mkv

как играют? нормально, учатся!))) молодежь ведь! если Рендл и Ненс в строю, то щит забирают, а если ещё полетит у Кларксона-Янга-Уильямса и Рассела, то совсем хорошо.

11:51

raver87

Не знаю, как Лейкерс сейчас играют, но по результатам они молодцы. В прошлом сезоне вообще агония была.

11:34

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