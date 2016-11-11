10 очков Мозгова помогли "Лейкерс" обыграть "Сакраменто"

"Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА проиграл на своей площадке "Лейкерс". Самым результативным игроком встречи стал центровой "Кингз" Демаркус Казинс, набравший 28 очков.
Россиянин Тимофей Мозгов в этой встрече набрал десять очков, сделал три подбора и отдал одну результативную передачу.
НБА
Регулярный чемпионат
"Сакраменто" - "Лейкерс" - 91:101 (30:16, 25:29, 18:25, 18:31)
С: Казинс (28), Гэй (15), Лоусон (11).
Л: Уильямс (21), Рассел (17), Янг (16), Рэндл (15), МОЗГОВ (10).
Читатель.
Ребят, ну и не забывайте, кто тренирует теперь Озерников - человек, выдавший в прошлом сезоне лучший старт в истории НБА
13:44
alanku
Игру смотрел. Несыгранность Лейкерс компенсируется молодостью и задором. Наблюдал в основном за Тимой. Защищался он персонально против Казинса. Потолкались знатно. В первой половине пока Казинс был свеж b Тима с ним не справлялся, а вот во второй отодвинул малость от щита.
12:36
mkv
как играют? нормально, учатся!))) молодежь ведь! если Рендл и Ненс в строю, то щит забирают, а если ещё полетит у Кларксона-Янга-Уильямса и Рассела, то совсем хорошо.
11:51
raver87
Не знаю, как Лейкерс сейчас играют, но по результатам они молодцы. В прошлом сезоне вообще агония была.
11:34