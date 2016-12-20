17:20 | БАСКЕТБОЛ — Юниоры

В Турции усилены меры безопасности по отношению к юношеской сборной России

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Президент Федерации баскетбола Турции Хидайет Туркоглу в официальном письме сообщил главе РФБ Андрею Кириленко, что меры безопасности по отношению к юношеской сборной России, выступающей на первенстве Европы в Турции, усилены. В заявлении РФБ говорится, что турецкая сторона осуждает вероломное убийство посла России в Анкаре. Все сборные обеспечены полицейским эскортом, а российская команда обеспечена дополнительной охраной.

– Мы относимся к игрокам любой из команд как к собственным детям и будем продолжать делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность каждого из них, – говорится в письме Туркоглу.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2016/12/20/usileny-mery-bezopasnosti-yunosheskoj-sbornoj-rossii-u18/

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