В Турции усилены меры безопасности по отношению к юношеской сборной России

Президент Федерации баскетбола Турции Хидайет Туркоглу в официальном письме сообщил главе РФБ Андрею Кириленко, что меры безопасности по отношению к юношеской сборной России, выступающей на первенстве Европы в Турции, усилены. В заявлении РФБ говорится, что турецкая сторона осуждает вероломное убийство посла России в Анкаре. Все сборные обеспечены полицейским эскортом, а российская команда обеспечена дополнительной охраной.

– Мы относимся к игрокам любой из команд как к собственным детям и будем продолжать делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность каждого из них, – говорится в письме Туркоглу.