Андрей Кириленко: "Игроки юниорской сборной России могут выступать в Единой лиге ВТБ и НБА"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подвел итоги выступления юниорской сборной России на чемпионате Европы. В полуфинале турнира подопечные Олега Акципетрова уступили Латвии (91:80), а в матче за третье место проиграли французам (70:79).

– В РФБ сделали акцент на этой команде еще 2,5 года назад, – цитируют "Известия" Кириленко. – Это был самый молодой возраст, который мы смогли вести полноценно. Ребята начали с того, что выиграли первенство Европы в дивизионе В и продолжают прогрессировать шаг за шагом. В этом году они дважды доходили до полуфинала – не только на завершившемся ЧЕ, но и в апреле на турнире Альберта Швейцера. Это весьма талантливое поколение, многие игроки из которого, на мой взгляд, могут выступать в Единой лиге ВТБ, а три-четыре человека – попасть в НБА. Насколько ребята реализуют свои возможности, зависит только от них.

Но начало положено, а потенциал есть отличный. Однако это не повод радоваться и праздновать – дескать, молодцы, попали в четверку. Если задрать нос и много отдыхать, можно потерять драгоценное время. Поэтому желаю всем поднапрячься. Очень многое зависит от того, как каждый из них проведет ближайшие три-четыре года, за которые можно "построить" себя и максимально улучшить свои навыки.