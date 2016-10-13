ЦСКА стартовал в Евролиге с победы над "Галатасараем"

ЦСКА на выезде обыграл "Галатарасай" (109:84) в стартовом туре Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 22 очка. Еще 20 баллов москвичам принес Милош Теодосич, оформивший дабл-дабл.

Отметим, что защитник хозяев Джастин Дентмон был удален с площадки в концовке второй четверти, получив два технических фола за симуляцию. После этого болельщики стали забрасывать паркет посторонними предметами, из-за чего судьям пришлось остановить игру на несколько минут.

Напомним, что по новым правилам Евролиги всем 16 участникам турнира в рамках регулярного чемпионата предстоит встретиться друг с другом по два раза по круговой системе. Следующим соперником ЦСКА станет "Панатинаикос". Матч пройдет 21 октября в Москве.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Галатасарай" (Турция) – ЦСКА (РОССИЯ) – 84:109 (18:27, 27:30, 26:24, 13:28)

Г: Гюлер (16), Тьюс (15), Дэй (12), Р. Смит (11), Прелджич (11).

Ц: Де Коло (22), Теодосич (20 + 11 передач), Джексон (16), Фридзон (15), Хайнс (13 + 7 подборов).