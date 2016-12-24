Жорди Бертомеу: "Посещаемость матчей Евролиги выросла на 28 процентов"

Президент Евролиги Жорди Бертомеу считает, что пока рано оценивать, насколько успешным получился новый формат турнира. Однако он отметил, что уже наблюдает положительную динамику.

– Требуется больше времени, чтобы дать точную оценку, но, конечно, первые выводы уже можно сделать, – цитирует "Р-Спорт" Бертомеу. – Существенно вырос соревновательный уровень, вырос процент матчей, исход в которых решают пять и менее очков, стало больше непредсказуемых исходов. Что говорить? Достаточно взглянуть на плотность в таблице регулярного чемпионата.

Нас радует качество баскетбола, но еще больше радует рост посещаемости. Интерес болельщиков – это главный ответ на вопрос об эффективности нового формата. Посещаемость по сравнению с прошлым сезоном выросла на 28 процентов, и это значит, что мы добиваемся того, чего хотели.

– Тренеры жалуются, что игра уходит из-под их контроля, потому что у клубов просто нет времени на тренировки.

– Мы понимаем это, но с другой стороны, есть игроки, которые уж точно больше любят играть, чем тренироваться. В конце концов, согласитесь, что все мы работаем ради болельщиков, а им интересны матчи, а вовсе не тренировки.

– Количество травм вас не беспокоит?

– Мы интересовались этим вопросом и не выявили ничего необычного. Нет ничего, что подтверждало бы рост травматизма по сравнению с прошлым сезоном.