Жорди Бертомеу: "Понять, на что действительно способны "Химки", мы сможем позднее"

Президент Евролиги Жорди Бертомеу в интервью "Р-Спорт" отметил, баскетбол в России недостаточно популярен. По его словам, "Химки" в этом сезоне смотрятся внушительно.

- Мистер Бертомеу, позади два первых тура "регулярки" Евролиги. Удивил ли вас кто-то из клубов?

- Рано чему-то удивляться. На мой взгляд, показательно, что уже после двух туров у нас остались только четыре команды, еще не познавших поражений.

- И одна из этих четырех команд – "Химки". Думаете, "Химки" справятся с задачей впервые пробиться в плей-офф Евролиги?

- На бумаге состав "Химок" в этом сезоне выглядит крайне внушительно, в команде собраны большие таланты. Две победы на старте над крепкими "Валенсией" и "Жальгирисом" – хорошее начало, но понять, на что действительно способна команда, мы сможем позднее. В отношении "Химок" меня лично больше радуют цифры посещаемости, 12 тысяч на первых двух матчах – это хороший результат. Тем не менее российскому баскетболу еще работать и работать, чтобы достичь той популярности, которую наш вид спорта имеет в других европейских странах.