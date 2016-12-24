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Жорди Бертомеу: "Нет ни единого шанса, что число участников Евролиги вырастет"

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Президент Евролиги Жорди Бертомеу в интервью "Р-Спорт" исключил, что число участников турнира будет увеличено. Сейчас формат подразумевает участие 16 команд.

– Есть ли шанс, что в следующем сезоне в Евролиге выступит более шестнадцати команд? Может быть, двадцать четыре?

– Ни единого шанса. Расширение Евролиги до двадцати четырех команд исключено в среднесрочной перспективе, в ближайшие лет десять этого не будет.

– Могут ли измениться критерии допуска после этого сезона?

– Нет, известно, что в следующем сезоне в турнире выступят 11 команд с лицензией А, победитель Кубка Европы, чемпионы Единой лиги ВТБ, Адриатической лиги, чемпионатов Германии и Испании.

– То есть wild card не будет?

– Нет.

– И у "Дарюшафаки" нет возможности попасть в турнир? Просто Дэвид Блатт в прошлом месяце заявил, что не исключает выступления команды в следующем сезоне.

– Возможности нет, формат был утвержден еще в прошлом году. Все заранее знали систему отбора.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161224/1114216813.html

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