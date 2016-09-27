Жорди Бертомеу: "Москва - сильный претендент на проведение "Финала четырех" Евролиги"

Президент Евролиги Жорди Бертомеу выразил мнение, что Москва является достойным претендентом на проведение "Финала четырех" Евролиги. Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов ранее заявил, что "Финал четырех" Евролиги в Москве, согласно планам, должен пройти в 2019 году.

- Москва является сильным кандидатом в выборе места проведения "Финала четырех" 2019 года. "ВТБ Арена парк" - отличное место, чтобы сыграть там. Но мы продолжаем переговоры, и выбор еще не сделан, - цитирует "Р-Спорт" Бертомеу.

"Финал четырех" в текущем сезоне состоится в Стамбуле. Главным претендентом на проведение решающих матчей в 2018 году считается Белград.