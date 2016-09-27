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Жорди Бертомеу: "Москва - сильный претендент на проведение "Финала четырех" Евролиги"

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Президент Евролиги Жорди Бертомеу выразил мнение, что Москва является достойным претендентом на проведение "Финала четырех" Евролиги. Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов ранее заявил, что "Финал четырех" Евролиги в Москве, согласно планам, должен пройти в 2019 году. 

- Москва является сильным кандидатом в выборе места проведения "Финала четырех" 2019 года. "ВТБ Арена парк" - отличное место, чтобы сыграть там. Но мы продолжаем переговоры, и выбор еще не сделан, - цитирует "Р-Спорт" Бертомеу. 

"Финал четырех" в текущем сезоне состоится в Стамбуле. Главным претендентом на проведение решающих матчей в 2018 году считается Белград.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20160927/1100159499.html

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