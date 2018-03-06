Жорди Бертомеу: "Евролига не конфликтует с ФИБА. Проблема – в ее календаре"

Президент Евролиги Жорди Бертомеу сказал, что мереговоры между организацией и Международной федерацией баскетбола (ФИБА) могут пройти в ближайшее время. По его словам, лига предложит федерации 14 предложений по урегулированию конфликта интересов в расписании игр.

Евролига не конфликтует с ФИБА, - цитирует Eurohoops Бертомеу. - Проблема в ее календаре, он несовместим с реальностью. Отвратительно, что сборные вынуждены играть без ведущих игроков. Если будет нужно, мы выдвинем еще 14 предложений для решения этой проблемы.

Я часто общаюсь с Патриком Бауманом (генеральным секретарем ФИБА. - Прим. "СЭ"). Мы встретимся на этой неделе. Мы хорошо общаемся уже 25 лет, но наши взгляды на некоторые вещи отличаются.