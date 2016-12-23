Жорди Бертомеу: "Евролига не будет переносить "Финал четырех" из Стамбула"

Глава Евролиги Жорди Бертомеу отметил, что его организация обеспокоена ситуацией в Турции в связи с террористической угрозой. При этом он подтвердил, что "Финал четырех" пройдет в 2017 году в Стамбуле, как и планировалось.

– Мы, конечно, обеспокоены, – цитирует El Mundo Deportivo Бертомеу. – В Турции случаются теракты, но они есть и в других странах. Мы не оставим Стамбул, не можем отступить от нашего решения. Если сделаем шаг назад, позволим террористам одержать победу. У нас есть гарантии безопасности, потому что правительство Турции очень заинтересовано, чтобы на международном мероприятии не произошло ничего страшного. Реакция болельщиков, который скупили все билеты менее чем за два часа, это мощнейший сигнал, который мы можем подать в связи с этой ситуацией.