15:18 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Жорди Бертомеу: "ЦСКА проиграл - все дело во мне!"

0
0
0
1

Президент Евролиги Жорди Бертомеу остался доволен игрой между ЦСКА и "Фенербахче" (79:95 ОТ), которую посетил лично. Это поражение стало для армейцев всего вторым в турнире.

– Все дело во мне! Серьезно вам говорю, в этом сезоне, куда бы я ни приехал, хозяева проигрывают. Пока не было ни одной осечки, так что имейте в виду на будущее (смеется), – цитирует "Р-Спорт" Бертомеу. – А сама игра была великолепна, мы словно вернулись в майский Берлин. Все надеялись, что это будет игра уровня последнего финала, и команды сполна оправдали наши ожидания, снова довели дело до овертайма.

– Как бы то ни было, это всего второе поражение ЦСКА в сезоне. Вас не удивляет ход армейцев?

– Преимущество ЦСКА в том, что команда практически не поменялась, армейцы сохранили всех лидеров. Безусловно, это играет свою роль в начале сезона, когда другие команды только сыгрываются. Тем не менее впереди еще очень много матчей, и я не сомневаюсь, что мы увидим еще немало сюрпризов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161224/1114216813.html

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Война придет, хлебушка попросишь.

15:27

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ