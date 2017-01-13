Желько Обрадович: "Я больший серб, чем те, кто называли меня турком"

Главный тренер "Фенербахче" Желько Обрадович выразил разочарование тем приемом, который ему оказали болельщики "Црвены Звезды" во время матча Евролиги в Белграде. Серба, чья команда уступила со счетом 73:75, освистали и оскорбляли на протяжении игры.

– Это было странно, – цитирует Eurohoops Обрадовича. – Я ничего плохого о "Црвене Звезде" не говорил никогда. Я люблю эту команду. Но перед матчем меня называли "турецким Желько". Это незаслуженно. Я больший серб, чем те, кто кричали это мне. Они должны бы понимать, что я сделал для сербского баскетбола. Не думаю, что теперь дружба между мной и "Црвеной Звездой" возможна.