23:26 23 декабря | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Желько Обрадович: "В овертайме матча ЦСКА - "Фенербахче" все решила первая минута"

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Главный тренер "Фенербахче" Желько Обрадович назвал очень важной победну над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги†(95:79 ОТ). По его мнению, в овертайме все решила первая минута. 

- Первую половину ЦСКА доминировал, они бросали с высоким процентом, - цитирует "Р-Спорт" Обрадовича. - Хорошо, что наши игроки не сдавались, бились, оставались в игре. В четвертой четверти мы получили преимущество в четыре очка, но бездарно им распорядились. ЦСКА вернулся в игру, повел три очка и мог победить. В овертайме все решила первая минута, когда мы дважды отзащищались, совершили легкий перехват. Победа очень важна для наших игроков в психологическом плане, она поможет понять свой уровень, ведь обыграли лучшую команду в Европе.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161223/1114200961.html

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