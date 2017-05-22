Желько Обрадович: "Рад за "Фенербахче", который выиграл Евролигу впервые"

Главный тренер "Фенербахче" Желько Обрадович после победы в финале Евролиги над "Олимпиакосом" (80:64) выразил полное удовлетворение результатом, передает из Стамбула спецкор "СЭ" Антон БАБОШИН. Для турецкого клуба это первый успех в этом турнире в истории.

– Очень рад снова стать чемпионом Европы, но еще больше рад за клуб, который выиграл Евролигу впервые, – сказал Обрадович. – Этот титул – результат упорного труда всех в клубе, начиная от работников офиса и заканчивая моими игроками. Стамбул теперь – баскетбольный город, у нас есть миллионы фанатов, которые всегда поддерживают команду. Сегодня был очень тяжелый матч, я готовился к нему всю ночь. Конечно, сегодня мы будем праздновать, но уже завтра начнем готовиться к плей-офф чемпионата Турции.