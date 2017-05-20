Желько Обрадович: "Олимпиакос" знает, как играть в финалах Евролиги"

Главный тренер "Фенербахче" Желько Обрадович отметил, что его команде будет особенно приятно сыграть в финале Евролиги на своей площадке. В решающем матче "Финала четырех" турецкий клуб встретится с "Олимпиакосом".

– Да, я согласен с тем, что сейчас мы в очень хорошей форме, – цитирует ТАСС Обрадовича. – "Олимпиакос" знает, как играть в финале Евролиги. У них есть опыт, есть характер. Они уже много раз играли в столь важных матчах. Мы рады, что мы сыграем на глазах нашей публики, но это баскетбол, где ты играешь – не имеет большого значения с точки зрения результата. И я надеюсь, что наши болельщики гостеприимно встретят болельщиков "Олимпиакоса".