"Жальгирис" уступил "Фенербахче", "Реал" обыграл "Басконию"

Состоялись матчи регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. "Жальгирис" уступил "Фенербахче" (75:82), "Олимпиакос" проиграл "Милану" (75:99), а "Реал" выиграл у "Басконии" (97:79)

Евролига

Регулярный чемпионат

"Жальгирис" (Литва) - "Фенербахче" (Турция) - 75:82 (25:18, 17:16, 15:19, 18:29)

"Олимпиакос" (Греция) - "Милан" (Италия) - 75:99 (26:24, 15:20, 22:29, 12:26)

"Реал" (Испания) - "Баскония" (Испания) - 97:79 (25:19, 27:25, 22:23, 23:12)

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