"Жальгирис" одержал победу над "Барселоной"

"Жальгирис" обыграл "Барселону" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 89:85. Для литовцев эта победа стала третьей подряд, команда вышла на десятое место в турнирной таблице. В еще одном поединке "Бамберг" одержал победу над "Маккаби".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Бамберг" (Германия) - "Маккаби" Т-А (Израиль) - 90:75 (16:21, 25:22, 25:10, 24:22)

"Жальгирис" (Литва) - "Барселона" (Испания) - 89:85 (18:24, 21:14, 22:23, 28:24)