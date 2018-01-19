"Жальгирис" обыграл "Валенсию"

"Жальгирис" победил "Валенсию" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Клуб из Литвы занимает шестое место в турнирной таблице.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) - "Бамберг" (Германия) - 81:66 (18:15, 26:19, 15:18, 22:14)

Бар: Сандерс (17), Хойртель (15), Томич (13), Ориола (12), Ханга (10).

Бам: Ло (14), Райт (12), Радошевич (12).

"Маккаби" Т-А (Израиль) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 89:75 (23:16, 24:13, 17:23, 25:23)

М: Джексон (22), Таюс (15), Кейн (14), Коул (10), Томас (10).

Ц: Бьелица (13), Рочести (10), Лессорт (10).

"Жальгирис" (Литва) - "Валенсия" (Испания) - 86:84 (26:19, 21:12, 16:26, 23:27)

Ж: Тупейн (18), Милакнис (12), Пангос (11 + 15), Янкунас (11), Уайт (11), Улановас (10).

В: Плейсс (20), Томас (19), Грин (17), ван Россом (9 + 10 передач).