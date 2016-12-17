16:11 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Защитник "Бамберга" Козюр стал MVP 12-го тура Евролиги

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Защитник "Бамберга" Фабьен Козюр признан самым ценным игроком 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. Немецкий клуб в последнем матче обыграл "Анадолу Эфес" из Турции со счетом 91:83. Француз Козюр набрал 28 очков, сделал 3 передачи, по одному подбору и перехвату, достигнув показателя полезности "+35".

Вторым с индексом "+34" стал защитник "Панатинаикоса" Ник Калатес, третьим – защитник "Дарюшафаки" Брэд Уонамейкер ("+31").

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andrewxyz

Козёр, а не Козюр.

16:24

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