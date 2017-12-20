Юре Здовц: "У нас сложный график, и мы очень устали. Впрочем, кого это волнует"

Главный тренер "Цедевиты" Юре Здовц после матча группового этапа Еврокубка против УНИКСа (61:78) подчеркнул, что его подопечные не заслужили победы. Также специалист отметил, что у команды сложный график.

– УНИКС играл здорово, но нам удавалось дважды догонять соперника, – цитирует "Р-Спорт" Здовца. – Жаль, что у нас не нашлось игроков на скамейке, которые бы подменяли стартовую пятерку. У нас сложный график, и мы очень устали. Впрочем, кого это волнует. Думаю, эту победу сегодня мы не заслужили.

УНИКС с 15 очками после девяти матчей занимает второе место в группе А. Следующую игру команда проведет с "Торино" 26 декабря.