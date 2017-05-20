Яннис Сферопулос: "Мы гордимся победой над ЦСКА"

Главный тренер "Олимпиакоса" Яннис Сферопулос выразил гордость по поводу победы над ЦСКА (82:78) в полуфинале Евролиги. По ходу встречи армейцы вели с разницей в пять очков, но растеряли преимущество и проиграли. А греки в финале сыграют с "Фенербахче".

– Мы очень гордимся победой над ЦСКА и выходом в финал. В последние годы мы очень упорно работали, благодаря чему и добились успеха, – цитирует ТАСС Сферопулоса. – Я горжусь тем, что являюсь главным тренером такого великого клуба, как "Олимпиакос".

"Фенербахче" находится в отличной форме, он обладает прекрасным составом и лучшим в Европе тренером. Нас ждет сложнейший матч.