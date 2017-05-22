Яннис Сферопулос: "Фенербахче" стал чемпионом Евролиги заслуженно"

Главный тренер "Олимпиакоса" Яннис Сферопулос после финального матча Евролиги с "Фенербахче" (64:80) поблагодарил своих игроков за выступление в этом сезоне, передает из Стамбула спецкор "СЭ" Антон БАБОШИН. Специалист отдал должное сопернику и назвал победу турецкой команды заслуженной.

– Хочу поблагодарить своих игроков, за то, что они дошли до финала, и за то, как они играли большую часть сезона, – подчеркнул Сферопулос. – Мы вытащили тяжелую серию с "Эфесом", в которой пришлось играть пять встреч, обыграли в полуфинале ЦСКА. Конечно, мы немного разочарованы итоговым результатом, но довольны тем, что показали в нынешнем сезоне. "Фенербахче" стал чемпионом заслуженно, они лучше выглядели во второй половине матча.