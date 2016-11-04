Яннис Сфаиропулос: "Олимпиакос" проиграл все мини-битвы в матче с ЦСКА"

Главный тренер "Олимпиакоса" Яннис Сфаиропулос после поражения от ЦСКА (75:81) в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что команда не смогла выдать свою лучшую игру. По словам Сфаиропулоса, греческая команда неуверенно действовала в атаке.

– Сегодня мы не смогли сыграть так, как должны были в такой тяжелой игре, – приводит официальный сайт турнира слова Сфаиропулоса. – Мы проиграли все мини-битвы в этой встрече – в обороне, в игре один на один, в подборах. В нападении мы действовали нервно, не играли так, как можем, не играли всей командой. То, как мы действовали в атаке, особенно во второй четверти, ранит нас. Мы не находили правильных решений, отсутствовала уверенность. В той четверти мы набрали лишь семь очков, и это основная причина поражения.