Вячеслав Зайцев: "Нельзя сказать, что "Химки" недонастроились на "Жальгирис"

Защитник "Химок" Вячеслав Зайцев рад победе над "Жальгирисом" (85:77) в матче регулярного чемпионата Евролиги. По словам 28-летнего россиянина, сильный старт соперника не связан с недонастроем на игру.

- "Жальгирис" выдал отличный старт, но нельзя сказать, что мы недонастроились, - приводит пресс-служба "Химок" слова Зайцева. - Был небольшой провал, после чего мы включились в игру, стали лучше защищаться и получили отрыв в десять очков, который держали. Конечно, в концовке пришлось немного понервничать, но главное, что выиграли.

Думаю, литовцы вернулись в игру за счет защиты, так как они прессинговали весь матч. Также они забили пару трехочковых, и благодаря им подтянулись. Очень приятная атмосфера на арене, здорово, когда столько болельщиков нас поддерживают. Спасибо им огромное, мы всегда чувствуем их поддержку.

Напомним, что "Химки" одержали вторую победу подряд. Ранее подмосковный клуб переиграл "Валенсию" (75:70).