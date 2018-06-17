Все участники Евролиги сезона-2018/19

"Бавария" в субботу завоевала чемпионский титул в Германии, обыграв в финале турнира "Альбу". Мюнхенская команда стала последним участником Евролиги следующего сезона.

Путевки по лицензии А получили: ЦСКА (РОССИЯ), "Реал", "Барселона", "Баскония" (все - Испания), "Эфес", "Фенербахче" (оба - Турция), "Олимпиакос", "Панатинаикос" (оба - Греция), Маккаби Т-А (Израиль), "Милан" (Италия) и "Жальгирис" (Литва).

Еще пять путевко были распределены по результатам команд в своих чемпионатах: "Бавария" (Германия), "Будучность" (Адриатическая лига), "Дарюшафака" (Еврокубок), Гран-Канария (Испания) и "Химки" (Единая лига ВТБ).