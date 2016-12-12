Все билеты на Финал четырех Евролиги были раскуплены за два часа

Евролига за два часа рапродала билеты на Финал четырех турнира этого сезона, который состоится в Стамбуле, сообщает пресс-служба организации. Игры пройдут с 19 по 21 мая следующего года. Билеты были выставлены на продажу в 14.00 по московскому времени, а закончились около 16.00. Большинство пропусков выкупили турецкие фанаты. Кроме того, интерес к финалу проявили болельщики из Испании, Греции, Израиля и Германии.

Матчи состоятся на арене "Синан Эрдем Дом", которая вмещает 14 867 зрителей. В резерве осталось 800 билетов для команд, которые выйдут в финал.