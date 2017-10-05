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14:29 | Баскетбол — Евролига

Вопрос о расширении Евролиги до 18 команд с сезона-2018/19 обсудят 6 октября


Руководство Евролиги обсудит вопрос увеличения количества участников турнира до 18 команд с сезона-2018/19 6 октября, утверждает Sportando. Ранее появилась информация, что лига заинтересована в увеличении количества участников турнира до 18.

Завтра в Барселоне пройдет встреча, на которой обсудят вопрос расширения количества участников. Новыми участниками турнира могут стать "Бавария" и один из французских клубов.

Также отмечается, что в будущем возможно увеличение числа участников Евролиги до 24 клубов.

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