Вопрос о расширении Евролиги до 18 команд с сезона-2018/19 обсудят 6 октября

Руководство Евролиги обсудит вопрос увеличения количества участников турнира до 18 команд с сезона-2018/19 6 октября, утверждает Sportando. Ранее появилась информация, что лига заинтересована в увеличении количества участников турнира до 18.

Завтра в Барселоне пройдет встреча, на которой обсудят вопрос расширения количества участников. Новыми участниками турнира могут стать "Бавария" и один из французских клубов.

Также отмечается, что в будущем возможно увеличение числа участников Евролиги до 24 клубов.