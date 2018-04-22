02:14 | Баскетбол — Евролига

Владелец "Панатинаикоса" в третий раз нарушил правило о запрете посещения матчей и был оштрафован на 180 тысяч евро


Евролига оштрафовала владельца "Панатинаикоса" Димитриса Яннакопулоса на 180 тысяч евро за то, что он посетил второй матч четвертьфинальной серии Евролиги против "Реала", сообщает официальный сайт турнира. Яннакопулос уже в третий раз нарушил запрет на посещение встреч своей команды.

Запрет был вынесен в конце июня прошлого года и длится 12 месяцев. Тем не менее, Яннакопулос посетил игру регулярного чемпионата с "Олимпиакосом", а также первый матч с "Реалом". За первое нарушение его оштрафовала на 60 тысяч, за второе – на 120, за третье – на 180. 

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