Виталий Носов: "ЦСКА способен защитить титул чемпиона Евролиги"

Бывший центровой сборной России, двукратный призер чемпионатов мира Виталий Носов выразил мнение, что изменение формата Евролиги пойдет турниру на пользу. С этого сезона в турнире примут участие 16 команд, которые сыграют друг против друга дома и на выезде. Восьмерка лучших выйдет в плей-офф. В Евролиге примут участие два российских клуба: УНИКС и победитель предыдущего розыгрыша ЦСКА.

– Мне по душе изменение формата Евролиги, – цитируют "Известия" Носова. – В турнире не будет проходных матчей, где победитель зачастую известен заранее. В прошлом формате Евролиги таких матчей в регулярном сезоне хватало. Получается, что это еще один турнир, где матчей будет даже больше, чем в Единой лиге. Если говорить о шансах команд, то ЦСКА способен защитить свой титул. По сравнению с прошлым сезоном команда стала только сильнее. УНИКСу будет тяжело рассчитывать на попадание в плей-офф – в распоряжении Пашутина нет двух равноценных составов, как у многих его соперников. К тому же казанцы, скорее всего, будут летать регулярными рейсами через Москву. Это очень тяжело, на все выездные матчи баскетболисты УНИКСа будут прибывать довольно уставшими. Тем не менее будем болеть за российскую команду. В прошлом году тоже никто не ожидал, что "Локомотив-Кубань" выйдет в плей-офф турнира, а краснодарцы обыграли там "Барселону" и пробились в "Финал четырех". Почему бы УНИКСу не повторить это достижение.