Виталий Мутко: "ЦСКА креативил при создании медали "За взятие Берлина" для фанатов"

Министр спорта РФ Виталий Мутко считает, что ЦСКА креативно поблагодарил болельщиков команды, подарив им медали "За взятие Берлина". В понедельник ЦСКА на традиционной встрече с болельщиками вручил памятные медали "За взятие Берлина" поклонникам команды, которые поддерживали армейцев во время финального матча Евролиги в Берлине. Президент клуба Андрей Ватутин высказал мнение, что попытка очернить вручение памятных медалей поклонникам московского клуба является лицемерной.

– Не думаю, что в это был вложен политический смысл, – цитирует ТАСС Мутко. – Ватутин – креативный президент, клуб таким образом отблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне, они долго не могли выиграть Евролигу. Не надо смотреть с той стороны, что они хотели кого-то оскорбить, чувства ветеранов войны. Там не надо искать скрытый смысл, так можно и до чертиков договориться.