19:08 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Виталий Мутко: "ЦСКА креативил при создании медали "За взятие Берлина" для фанатов"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко считает, что ЦСКА креативно поблагодарил болельщиков команды, подарив им медали "За взятие Берлина". В понедельник ЦСКА на традиционной встрече с болельщиками вручил памятные медали "За взятие Берлина" поклонникам команды, которые поддерживали армейцев во время финального матча Евролиги в Берлине. Президент клуба Андрей Ватутин высказал мнение, что попытка очернить вручение памятных медалей поклонникам московского клуба является лицемерной.

– Не думаю, что в это был вложен политический смысл, – цитирует ТАСС Мутко. – Ватутин – креативный президент, клуб таким образом отблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне, они долго не могли выиграть Евролигу. Не надо смотреть с той стороны, что они хотели кого-то оскорбить, чувства ветеранов войны. Там не надо искать скрытый смысл, так можно и до чертиков договориться.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3684419

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ngil

В идиотизме не может быть скрытого смысла, он чист как слеза.

19:44

PitersS

PS Да и чего там, ордена, медали.. Войну же выиграли не мы, а американцы..

19:34

Петя

Идиотизм, давайте будем давать медали за взятие Барселоны, Тель-Авива и др. городов! Ватутину некуда девать деньги, пример чубайса не дает покоя!

19:29

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